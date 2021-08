Le guerre dei Sulzberger

La disfida per la conquista dell’opinione pubblica in America e in gran parte dell’Occidente vede oggi in lizza tre campioni: a destra c’è Rupert Murdoch con Fox News e il Wall Street Journal; a sinistra Jeff Bezos con il Washington Post trasformato nella bandiera anti-trumpiana (“La democrazia muore nel buio” è scritto sotto la testata dal febbraio 2017, non appena The Donald aveva preso possesso della Casa Bianca); e poi c’è il New York Times, già voce della intellighenzia liberal della costa orientale e diventato un’istituzione, un pilastro del sistema, ancora nelle mani della famiglia Sulzberger intenzionata a difenderlo a tutti i costi contro mille insidie, la più seria delle quali viene, qui più che altrove, dalla rivoluzione digitale.

