Euronext ha un piano di integrazione che coinvolge Borsa italiana

Sul futuro di Borsa italiana alcune forze politiche (Fratelli d’Italia in primis, ma anche Lega e M5s) continuano a esprimere forti preoccupazioni. Nuove polemiche sono state suscitate da rumor di stampa su forti tagli al personale in arrivo con il nuovo piano strategico e su una possibile sostituzione dell’attuale ad, Raffaele Jerusalmi. Il punto su cui batte il partito di Giorgia Meloni è sempre lo stesso: in gara per rilevare Borsa italiana c’erano anche altri pretendenti, tra i quali soggetti solidi e credibili come Deutsche Borse; perché il governo Conte è andato avanti come un treno con il gruppo francese Euronext e quello di Mario Draghi non ha fatto nulla per tornare indietro? Ma questa appare una polemica superata dai fatti visto che l’acquisizione è un capitolo chiuso. E se anche il nuovo piano industriale che sarà presentato a novembre dovesse prevedere una razionalizzazione dei costi della branch italiana e nuove nomine, non sarebbe così inusuale per un’operazione di questa portata, mentre avrebbe più senso ragionare su quali sono le prospettive che si aprono per Piazza Affari. Che cos’è, per esempio, il “progetto europeo” che coinvolgerà Borsa italiana di cui parla Euronext quando replica alle accuse di neo colonialismo finanziario? Da un colloquio a tutto campo avuto dal Foglio con il ceo di Euronext, Stéphane Boujnah, durante la presentazione dei dati del secondo trimestre, emerge qualche indizio su un disegno molto ambizioso.

