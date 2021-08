Quello che i sindacati non fanno per prevenire le morti sul lavoro

Le norme in materia di infortuni sul lavoro e le malattie professionali assegnano delle funzioni essenziali ai rappresentanti dei lavoratori in azienda. Non basta indignarsi, occorre agire

In occasione dell’incontro informale con i giornalisti, Mario Draghi ha o sottolineato l’esigenza di “fare di più” per ridurre le morti sul lavoro. Ha espresso parole di solidarietà per i famigliari e gli amici di Laila El Harim, come aveva già fatto alla Camera nel maggio scorso per la tragica scomparsa della giovane Luana D’Orazio “e degli altri cinque, ben cinque, lavoratori deceduti sul lavoro soltanto nell’ultima settimana”; di queste vittime aveva letto i nomi, perché consegnarli alla memoria del paese attraverso i verbali della seduta. Peraltro nel Pnrr è previsto un rafforzamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro quale agenzia per la vigilanza con l’assunzione nei prossimi mesi di circa 2 mila nuovi ispettori su un organico corrente di circa 4.500. Nel suo intervento alla Camera, Draghi aveva avvertito che con l’avvio della ripresa produttiva occorreva maggiore vigilanza perché sarebbe aumentato il numero degli infortuni. Come si potrebbe fare di più? In primo luogo sarebbe necessario affrontare con metodo e razionalità – tenendo d’occhio le statistiche – il tema della sicurezza “in occasione di lavoro’’.