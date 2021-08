Orlando, da ministro del Lavoro a ministro dei sussidi

Andrea Orlando anziché il Ministro del Lavoro rischia di passare alla storia come il Ministro universale della cassa integrazione. Del resto è dal primo giorno dell’insediamento che si è messo in testa di fare la riforma degli ammortizzatori sociali e ormai anziché di occupazione e ricollocazioni, parla solo di redditi. Anche se avendola promessa entro il 31 luglio, è già stato costretto a rimandarla a settembre, se non alla legge di bilancio. Il progetto è ambizioso, o per meglio dire costoso, e lunedì scorso ha incontrato i sindacati per mostrare loro le linee guide, prive di copertura.

