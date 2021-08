Buone intenzioni senza stime di spesa

La riforma Orlando degli ammortizzatori sociali non fa i conti con l’erario

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha presentato alle parti sociali un progetto di riforma degli ammortizzatori sociali denso di buone intenzioni ma privo delle essenziali previsioni dei costi e delle indicazioni di come saranno reperiti. Così tutti hanno detto che la copertura universale della cassa integrazione va benissimo, ma poi hanno aggiunto che non sono disposti a metterci un euro in più. Presentare un progetto senza averlo preventivamente concordato con il ministero dell’Economia ha più il sapore di un’indicazione di principio che quello di un’effettiva azione di governo.