Draghi va in ferie ed elogia i partiti che lo vogliono fino al 2023

Cortile di Palazzo Chigi, metà mattinata: la Passat station wagon di Mario Draghi è sotto le colonne. Da oggi, per due settimane, l’auto scomparirà con il suo passeggero: il premier va in ferie. Tra Roma e Città della Pieve. Ci rivediamo, con i Cdm, il 24 agosto. Prima della pausa, incontro con la stampa. I messaggi che lancia il premier atterrano sul morbido. Eccetto uno: quello che riguarda il suo futuro, il grande rovello. Draghi dice agli italiani di vaccinarsi e di rispettare le regole, ringrazia i ministri per il lavoro svolto. Sottolinea, “senza voler celebrare successi”, che la campagna vaccinale procede (“meglio di Germania, Francia e Usa”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE