La proposta di Meloni sull'equo compenso è un Rdc per i professionisti

I professionisti più giovani, iscritti a ordini professionali da meno di cinque anni, e quelli non iscritti a nessun albo, purché in possesso delle qualità necessarie e richieste dal mercato, potranno concorrere agli incarichi del Piano nazionale di riforme (Pnrr). Potranno inoltre beneficiare di una “libera mobilità”, senza autorizzazione degli organismi ed eventuali albi di appartenenza, ad eccezione degli enti locali e del servizio sanitario nazionale. Sono i correttivi del governo per reclutare il personale soprattutto per innovare la Pubblica amministrazione. Un mese fa un concorso per i giovani del sud era andato scoperto per due terzi delle 2.800 posizioni offerte in quanto l’ammissione era stata giudicata troppo complessa; il ministro Renato Brunetta aveva aperto la quota residua ai 37 mila candidati che si erano presentati per la preselezioni, su 102 mila candidati, il che aveva trasformato una ricerca di personale qualificato nel classico concorsone.

