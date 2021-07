Minacce per il Pnrr: i lavoratori che non si trovano

L’uno per cento: è la percentuale destinata nel 2020 alla formazione sul totale degli accordi aziendali, secondo l’Osservatorio del lavoro della Cisl. Era stata l’11 per cento nel 2019, il crollo è del 10 per cento. Quello passato è stato un anno di crisi nera e non stupisce che ben l’87 per cento degli accordi abbia riguardato le ristrutturazioni (dal 24 che era). Però per altre voci si sono trovati margini seppur residuali di miglioramento come l’organizzazione del lavoro o di stabilità come orario, ambiente, salute e sicurezza. Perdere dieci punti nella formazione, una materia che poteva essere affrontata anche in smart working, è un handicap che rischia di pesare sull’utilizzo dei fondi europei di Next generation Ue e sul Piano nazionale di riforme (Pnrr).

