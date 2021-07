Il Recovery plan è solo l'inizio

L’Ecofin ha dato il via libera al piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, sbloccando l’esborso di 25 miliardi di prefinanziamento che dovrebbe arrivare nelle casse del governo già alla fine di luglio. In appena dodici mesi l’inimmaginabile si è realizzato. Non solo i leader dell’Ue hanno trovato un accordo su un Recovery fund da 750 miliardi, finanziato da emissioni di debito comune, ma si sono anche dissipati i molti dubbi sulla volontà dell’Italia di riformare la propria economia per fare un buon uso dei fondi per la ripresa post Covid. Mark Rutte e gli altri premier dei paesi frugali non hanno attivato il freno di emergenza per contestare il Pnrr italiano. La loro preoccupazione si è spostata sullo stato di diritto e il clientelismo in Ungheria. Gran parte del merito va a Draghi. “E’ indubbio che la spinta finale che ci ha consentito di avere qui a Bruxelles la sensazione di un piano di alta qualità e di poter dare il via libera è avvenuta nell’ultima fase grazie anche alla leadership di Mario Draghi”, ha spiegato il commissario Paolo Gentiloni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni