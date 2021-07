I costi della transizione energetica

In Europa 3.500 miliardi; 90 mila a livello globale. Sono i costi stimati che l’industria dovrà affrontare entro il 2050 per la transizione ecologica e digitale, oggetto del G20 di Napoli. Come ha detto Emma Marcegaglia, ex presidente Eni e unica esponente del mondo imprenditoriale invitata dal ministro Roberto Cingolani, regista assieme all’inviato della Casa Bianca John Kerry, “un ruolo trainante lo avranno i fondi pubblici ma saranno i privati ad addossarsene la maggior parte”. Solo in Europa mille miliardi arriveranno dai governi, altri 2.500 dal settore privato. Come? Il Recovery plan prevede strumenti che andranno ben oltre il 2026 e il Next Generation Eu: gli stessi primi tentativi di Eurobond hanno scadenze trentennali.

