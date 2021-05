Pochi lavori con il Recovery. Da dove nasce la delusione (e che fare)

Investimenti per 230 miliardi e "solo" 750mila occupati in sei anni? Perché l'impostazione del Piano di Ripresa e Resilienza evidenzia le debolezze strutturali del mercato del lavoro italiano

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano ha un problema con il lavoro? La domanda l’ha sollevata il direttore Claudio Cerasa sul Foglio di sabato scorso ed è effettivamente una domanda pertinente. 230 miliardi di investimenti (o per lo meno 182 in più rispetto ai previsti), riforme ambiziose e comprensive e, parrebbe, “solo” 750.000 occupati in più in sei anni? La previsione forse riflette la prudenza dei tecnici del Ministero della Finanze. Anche il Financial Times scriveva lo scorso lunedì che l’impatto di Next Generation EU sarà superiore a quanto previsto dai governi europei.