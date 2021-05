Agenda per una nuova stabilità 

“Voglio essere molto chiaro. E’ fuori discussione che le regole sul Patto di stabilità europeo dovranno cambiare, ma questo dibattito non è ancora partito”. Ieri Mario Draghi ha detto alla Camera cose che dovrebbero essere musica per le orecchie dei vari schieramenti che lo ascoltavano. “Il 3 marzo di quest’anno” ha specificato “la Commissione ha comunicato orientamenti di politica di bilancio a un anno dall’esplosione della crisi pandemica. L’approccio è di ancorare la clausola di salvaguardia che ha permesso agli stati di utilizzare politiche espansive a quando l’economia della Ue tornerà ai livelli pre crisi. Secondo le attuali previsioni questo non dovrebbe accadere prima del 2023. La mia linea, e non da oggi, è che quelle regole erano inadeguate prima e sono ancora più inadeguate per un’economia in uscita da una pandemia. La revisione deve assicurare margini di bilancio più ampi e l’Italia intende partecipare attivamente alla discussione”.

