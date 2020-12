Come si fa un pacchetto di rilancio e resilienza per il lavoro

In Italia ci sono 2,5 milioni di disoccupati; 3,5 milioni di lavoratori in cassa integrazione; 2 milioni di giovani che non lavorano e non studiano; e 2 milioni di donne potrebbero e vorrebbero lavorare, ma non riescono per ragioni strutturali. Un totale di 10 milioni di persone che fatica a interagire col mercato del lavoro. Un quarto della popolazione in età da lavoro, la cui vita economica ed emotiva è in stato precario. E’ chiaro come cifre di tale portata, quasi da economia postbellica, richiedano uno sforzo altrettanto significativo per aiutare il mercato del lavoro a ripartire. E’ uno sforzo ovviamente complesso e pieno di incertezze perché non sappiamo come evolverà il mondo del lavoro post Covid. Ma, mettendo in fila quel poco che sappiamo, possiamo iniziare a ipotizzare un quadro di intervento.

