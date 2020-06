La vera emergenza si chiama lavoro

Ad aprile, secondo gli ultimi dati Istat, la disoccupazione è scesa al 6,3 per cento (-1,7 punti), il tasso più basso dal 2007. Ed è una pessima notizia. Questo dato apparentemente paradossale, che mostra la discesa della disoccupazione in seguito al lockdown, può quantomeno servire da lezione per spostare l’attenzione dei media dal tasso di disoccupazione a quello di occupazione (e di inattività) che è ciò che più conta. Da questo punto di vista, i dati sono molto negativi. L’occupazione...

