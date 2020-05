Roma. Una su due di quelle sotto i 25 mila euro; una su quattro per le quelle al di sopra dei 25 mila euro. E’ questo il tasso di domande di prestiti che, finora, sono stati erogati dalle banche. Dati non proprio confortanti, specie se li si analizza ribaltati: un piccolo imprenditore su due, e tre pmi su quattro, almeno fino a metà maggio non hanno ancora ricevuto neppure un euro. A rivelarlo sono gli stessi istituti di credito,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.