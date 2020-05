Salvini meglio processarlo su quota 100

Le ricadute di un sì della giunta per le immunità del Senato all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms sarebbero state due: una falsificazione della storia poiché l’ex ministro dell’Interno non agì da solo (anche se di propria iniziativa e in ossequio alla propria propaganda) e un rilancio del consenso ammaccato del segretario della Lega, che non aspetta altro che presentarsi come vittima. Italia viva lo ha capito; i 5s fingono di dimenticare che è esistito...

