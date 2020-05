Il Covid-19 cambia il nostro modo di vivere e pensare. Abbiamo chiesto ad alcuni manager italiani come stanno affrontando il prolungato lockdown, quali cambiamenti osservano e come sarà l’Italia di domani. Per Pasquale Frega, ad di Novartis Farma e country president di Novartis Italia, “le giornate scorrono veloci perché il settore farmaceutico è molto sollecitato a causa dell’emergenza sanitaria. Tuttavia ogni trasformazione porta con sé enormi opportunità. Il nostro compito, in qualità di manager, è guardare avanti e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.