L’emergenza sanitaria e la crisi economica hanno suscitato l’aspettativa di uno stato più efficiente e sollecito nel far pervenire il sostegno pubblico a quanti ne hanno bisogno. La costruzione, in quattordici mesi, del nuovo ponte di Genova costituisce un passo fondamentale in questa direzione. Questo risultato ha dimostrato – nelle parole dell’architetto cui si deve il progetto del ponte, Renzo Piano – che, se c’è la volontà, le cose si possono fare bene. Vi è stato bisogno anche di un’elevata...

