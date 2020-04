Roma. “Tornerò più motivato di prima”, ha detto prima di andarsene. E non si è capito bene se sia un impegno o una minaccia. Al momento si sa che “Mimmo” è partito – chissà se con il solito volo in business class – e che è in America. E nient’altro. Non si sa quando tornerà né se quando vorrà potrà farlo, visto il blocco ai voli internazionali a causa dalla pandemia. Non lo ha scalfito neppure la bocciatura da parte...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.