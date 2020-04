Mimmo Parisi, il più grande campione di giustificazioni dopo Jake Blues

La scena è di quelle che fanno parte del patrimonio storico del cinema mondiale. Quando Jake Blues, alias John Belushi, si trova davanti al fucile della sua ex ragazza interpretata da Carrie Fisher, si getta in ginocchio, disperato e invoca alla grazia. Poi, davanti a lei che non sembra disposta ad avere pietà, inizia a urlare: “Non ti ho tradita. Dico sul serio. Ero… rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C’era il funerale di mia madre! Era crollata la casa! C’è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!”. Un climax di improbabili giustificazioni che i cultori del film The Blues Brothers snocciolano a memoria appena si presenta l'occasione.

Il più grande campione di giustificazioni dopo Jake Blues/John Belushi.



“Sono mortificato dall’idea che si sia creata la percezione che non sono presente in Italia. Non è vero. Io sono presente in Italia”, dice Mimmo Parisi collegato dal Mississippi negli Stati Uniti. pic.twitter.com/l4bKEYMSQK April 17, 2020

Chissà che anche Domenico Parisi, presidente dell'Anpal di cui Il Foglio ha raccontato gesta e miracoli, è tra di loro. Di sicuro durante l'audizione di giovedì 16 aprile davanti alla commissione Lavoro della Camera, ha voluto omaggiare il capolavoro di John Landis. Così, collegato dal Mississippi, ha voluto rispondere a quanti lo hanno accusato di essersi allontanato dall'Italia proprio nel vivo dell'emergenza coronavirus. “Sono un po’ mortificato dall’idea che si sia creata la percezione che non sono presente in Italia. Non è vero. Io sono presente in Italia”. Spiegando poi, sempre il collegamento dagli Stati Uniti, che “l’incarico non richiede di rinunciare alla famiglia”. Così, nell'Italia non Italia di Parisi, il povero Jake Blues è sembrato poco più di un principiante.