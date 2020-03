“Il virus ci dà l’opportunità di fare l’Europa. E il Mes va attivato subito”

Roma. “Sono saltati i vincoli di bilancio, le regole sugli aiuti di stato. Bene”, dice. “Ma guardate che se non si apre una stagione di rilancio dell’integrazione europea, allora quei numeri tornano”, avverte. “E anche peggio di prima”, aggiunge. “Caduti i numerini bisognerebbe passare a un meccanismo politico, che nel tempo dia all’Europa una forma da democrazia liberale compiuta. Dando probabilmente anche un ruolo diverso al Parlamento europeo. E’ un concetto difficile da far passare, me ne rendo conto. Perché...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.