Il mezzo bazooka della Bce

Milano. E’ un vero bazooka il Programma di acquisti per l’emergenza pandemica (Pepp) messo in campo dalla Bce? Le opinioni sono discordanti e la reazione prima contrastata, poi positiva, ma non euforica delle borse europee ieri – solo Atene ha registrato un vero exploit perché il paese sarà ammesso, in deroga, a partecipare – è il segnale che c’è qualcosa che non convince. Oppure che il messaggio che le borse cercano – cioè di un intervento congiunto di politica monetaria...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.