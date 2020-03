Poche cose sono più prevedibili della richiesta a gran voce di “impedire la speculazione” quando i prezzi vanno in picchiata sui mercati azionari: in questi giorni, così come in ogni recente crisi di Borsa, riemerge puntuale il coro di chi invita il regolamentatore ad attuare interventi che vanno dalla chiusura della Borsa al divieto di vendite allo scoperto (“short sales”), cioè di vendite di titoli di cui non si è ancora provvisti. E in passato, con altrettanta puntualità, le autorità...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.