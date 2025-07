Un'arma vera anti Trump

Una risposta basata su dazi come rappresaglia alle importazioni americane è una sterile politica di conflitto, una tassa comune europea sulle società appare è un’opzione vera. E può funzionare

Già Keynes mise in guardia soprattutto contro il nazionalismo economico che provocava ritorsioni e dinamiche di tipo “beggar-thy-neighbor”. Ma contrastare l’attuale deriva protezionistica dovrebbe partire dal mostrare che gran parte del dibattito e dei negoziati sui dazi imposti dalle politiche commerciali aggressive della nuova amministrazione americana si basano su miti e favole che non hanno una base economica né teorica né empirica. Il dibattito sui surplus e deficit commerciali considerati sul piano bilaterale ha di per sé poco senso, poiché ogni paese importa da alcuni paesi quel che non produce all’interno e poi esporta in altri paesi ciò che produce.



Ciò significa che un paese può avere un deficit commerciale con un paese e un surplus con un altro e di conseguenza una bilancia commerciale in pareggio nel complesso. Ad esempio, l’Italia ha un deficit commerciale con la Cina e un surplus con gli Stati Uniti, e non avrebbe senso per un paese immaginare di avere saldi commerciali bilaterali tutti in pareggio. Eppure, su queste “favole” primitive si confronta il dibattito politico e vengono costruite narrative che poi si traducono in politiche nazionalistiche sbagliate: il paese A esporta più beni nel paese B di quanto ne importi, e quindi “vince” nel commercio. Questa argomentazione domina i titoli dei giornali e le politiche, soprattutto negli Stati Uniti, dove i deficit commerciali a lungo termine con i principali partner commerciali, grandi come l’Unione Europea, sono stati ripetutamente affermati come prova di squilibrio economico o perdita. Queste argomentazioni sono superficiali nella migliore delle ipotesi e altamente fuorvianti nella peggiore, poiché non considerano come il commercio viene effettivamente condotto in questa era moderna della globalizzazione.



Ogni bene che viene importato o esportato è il terminale di una catena del valore che passa attraverso molti paesi e quindi un dazio imposto su un commercio bilaterale si trasmette in avanti o indietro lungo la catena del valore. Il commercio mondiale non è un insieme di duelli bilaterali tra chi importa o esporta di più. Se gli Stati Uniti tassano beni europei, cinesi o canadesi non si ha un immediato effetto di correzione bilaterale. Ma in un equilibrio generale, le imprese cambiano fornitori, modificano le produzioni e spostano i capitali. Possono guadagnare o perdere paesi non toccati direttamente dai dazi. I dazi Usa su input cinesi o europei colpiscono le imprese americane che li usano per produrre beni che esportano e che, di conseguenza, perdono di competitività.



Infine, nell’economia contemporanea di multinazionali, il commercio transfrontaliero non è condotto principalmente tra società indipendenti in mercati rivali. Fino al 50 per cento delle importazioni statunitensi e fino a un terzo delle sue esportazioni è commercio intra-impresa: commercio tra diverse unità di una multinazionale. Quando Apple spedisce codici software dalla California all’Irlanda, o quando Pfizer concede in licenza una formula di uno dei suoi farmaci dal suo centro di ricerca nel New Jersey al suo stabilimento in Belgio, tali transazioni non vengono concluse nei mercati ma in decisioni di contabilità interna. Il termine tecnico è: transfer pricing, ed è al centro della pianificazione fiscale globale delle multinazionali.



Questi prezzi intra-impresa non sono praticamente mai neutrali. Le aziende hanno forti incentivi a ridurre le passività fiscali, sottostimando quindi le esportazioni dai paesi ad alta tassazione come gli Stati Uniti e sovrastimando le importazioni da paesi con minore tassazione. Un’azienda americana esporta quindi proprietà intellettuale alla sua branch tedesca o britannica a un prezzo basso, con la branch tedesca o britannica che a sua volta utilizza tale proprietà intellettuale come base su cui ottenere grandi entrate nei mercati dell’UE. Ciò è registrato come una piccola esportazione statunitense di un servizio e una grande esportazione UE di un bene o servizio, quando in realtà la maggior parte del valore economico sottostante tali beni/servizi (ad esempio, la ricerca in un farmaco o il design in un telefono) viene creata negli Stati Uniti.



Questo effetto ha due conseguenze principali. In primo luogo, sottostima sistematicamente le esportazioni di valore aggiunto degli Stati Uniti. In secondo luogo, sovrastima il valore aggiunto dell’UE, soprattutto nei paesi a bassa tassazione come l’Irlanda o l’Olanda, dove le aziende statunitensi centralizzano le loro entrate intra-UE. L’effetto finale è un quadro commerciale bilaterale distorto in cui gli Stati Uniti sono mostrati come affetti da un massiccio deficit con l’UE, quando economicamente la maggior parte di questo valore assegnato all’Europa ha in realtà le sue origini in America.



Anche le statistiche commerciali più sofisticate progettate come correzione del convenzionale doppio conteggio, come quelle stimate sulla base della contabilità del valore aggiunto (come OECD TiVA o il World Input-Output Database), non sono in grado di misurare questo problema. Questi database in genere non distinguono nemmeno il commercio a distanza e i flussi intra-impresa. Le loro misure si basano sui conti nazionali e sui rapporti aziendali già influenzati dai prezzi di trasferimento manipolati. Anche i saldi commerciali “raffinati” del valore aggiunto possono quindi essere fuorviati a seconda di dove le aziende scelgono di registrare i profitti, al contrario di dove il valore viene realmente generato. Prendiamo i prodotti farmaceutici. Un’azienda farmaceutica americana sviluppa un prodotto salvavita ma lo concede in licenza a una filiale belga a basse aliquote di royalty. La filiale belga lo produce e lo distribuisce in tutta l’UE. La maggior parte dei profitti, e con essi il valore aggiunto registrato, rimane in Europa. Una filiale irlandese di un’azienda tecnologica americana potrebbe vendere pubblicità o servizi cloud, instradando le entrate fuori dagli Stati Uniti anche se queste entrate sono sostenute da un software sviluppato a Seattle o Palo Alto.



Tali strategie sono completamente legali, ma rendono i saldi commerciali bilaterali un indicatore dubbio di forza economica o equità. Anche accettando di confrontare i deficit e surplus commerciali bilaterali, che come già detto sono poco significativi, è possibile che gli Stati Uniti appaiano in svantaggio competitivo nel commercio con l’UE, non perché l’Europa produca prodotti migliori o superiori, ma perché le imprese statunitensi sottostimano deliberatamente le esportazioni finali e sovrastimano i costi delle importazioni. C’è più valore che viene spedito fuori dagli Stati Uniti di quanto le statistiche commerciali rifletterebbero, ma allo stesso tempo gli Stati Uniti stanno spedendo i loro profitti fuori con esso.



Ecco perché la discussione sui deficit commerciali da parte dei sostenitori delle tariffe statunitensi tende ad essere superficiale, disorientata e spesso semplicemente sbagliata. Respinge le realtà strutturali del globalismo capitalista: potere multinazionale dominante, manipolazione dei flussi di profitto, disconnessione tra creazione di valore e rendicontazione del valore. I saldi commerciali non sono rendiconti nazionali di buone o cattive prestazioni competitive, ma riflettono in gran parte le decisioni contabili dei consigli di amministrazione aziendali. A meno che i politici e i commentatori non comprendano queste correnti sottostanti alle discussioni sullo squilibrio commerciale, inseguiranno ancora una volta le ombre, fornendo alimento per il populismo ma una limitata comprensione economica. Non è più una questione di quanto esportiamo o importiamo, ma di dove il valore viene creato, catturato e tassato in un mondo sempre più globalizzato.



In un contesto in cui l’ordine economico mondiale viene riscritto a seguito di conflitti geopolitici, sconvolgimenti digitali, nonché resistenza alla globalizzazione, l’Unione Europea si trova a un punto di svolta nelle sue relazioni con gli Stati Uniti. Da una parte è pressata dalle autorità statunitensi, dalle società multinazionali, così come da alcuni dei suoi paesi membri, per abbandonare le intenzioni di armonizzare la tassazione delle società al suo interno, dall’altra non si rende conto che ha in mano, al tavolo delle trattative, l’arma più potente che potesse mai avere: una tassa comune sulle società in Europa.



Paradossalmente, è solo la minaccia di questa tassa, non la sua rinuncia, che dà all’UE la sua leva più potente nel negoziare con Washington. Gli sforzi dell’OCSE in favore di regole armonizzate nella tassazione dei giganti digitali avevano aperto una finestra di convergenza transatlantica che oggi si è chiusa in modo significativo. Mentre gli Stati Uniti ricadono nelle loro tradizioni di protezionismo e commercio bilaterale sotto le spoglie di tariffe, sussidi e “concorrenza leale”, l’UE appare esitante e divisa. Alcuni dei suoi stati membri, attratti da un vantaggio di competitività a breve termine, sono contrari all’armonizzazione. Altri temono contraccolpi. Ma è proprio questo il momento in cui l’Europa dovrebbe tenere duro - e fare un passo avanti. Invece di mantenere l’idea di una tassa minima sulle società, l’UE deve renderla fondamentale per il suo arsenale di contrattazione con l’America.



Il motivo è chiaro. Le multinazionali statunitensi hanno spostato i profitti in stati membri dell’UE a bassa tassazione come l’Irlanda, il Lussemburgo o i Paesi Bassi per diversi decenni, riducendo le loro passività fiscali nel loro paese d’origine, distorcendo al contempo le statistiche commerciali e svuotando la forza fiscale dei paesi europei. Queste tattiche gonfiano il deficit commerciale statunitense con l’UE in termini nominali e di valore aggiunto, non perché l’Europa stia sfruttando l’America, ma perché le aziende americane stanno sfruttando la mancanza di unità dell’Europa.

Con un’aliquota comune dell’imposta sulle società in Europa, l’UE invertirebbe la narrazione. Direbbe in effetti: “Non siamo più il vostro paradiso fiscale”. Ciò ridurrebbe non solo l’arbitraggio fiscale intra-europeo, ma ridurrebbe anche gli squilibri commerciali artificiali e aumenterebbe la significatività delle statistiche commerciali bilaterali. Dimostrerebbe quanto del cosiddetto deficit commerciale statunitense è causato dallo spostamento dei profitti, al contrario di un genuino squilibrio di consumo o produzione.



D’altra parte, una tassa europea toglie paradisi fiscali non solo alle multinazionali americane ma anche alle imprese europee che utilizzano ampiamente la competizione fiscale e i meccanismi possibili di transfer pricing. Quindi, mentre una risposta basata su dazi di rappresaglia sulle importazioni americane si manifesta come una politica di conflitto, una tassa comune europea sulle società appare come una politica di convergenza economica interna all’Europa.



Inoltre, l’uso da parte delle multinazionali americane di alcuni paesi europei come paradiso fiscale, oltre a distorcere i dati sui saldi commerciali, sottrae imponibile al bilancio americano, che è certamente uno dei problemi di Trump, oltre che un incentivo a non dislocare maggiormente produzione e valore aggiunto negli Stati Uniti, che è l’altro obiettivo dell’imposizione di dazi sulle importazioni. La conclusione é che, paradossalmente, l’Amministrazione americana, anche se non le loro multinazionali, potrebbe vedere in questa mossa un’azione meno svantaggiosa di quanto appaia. In fondo ci potrebbe essere una possibile convergenza di interessi. Ma ciò dipende da quanto, sia negli Usa sia in Europa, gli interessi delle multinazionali vengano confusi, nelle narrative politiche, con gli interessi complessivi delle rispettive economie.

Di fatto, le grandi aziende high-tech sono ormai tutte schierate con Trump, proprio perché sperano nella sua protezione contro le ventilate tasse (europea, canadese, brasiliana ecc.) sulle società e contro i procedimenti antitrust, sia in Europa che negli Stati Uniti. Ma si deve anche considerare che negli ultimi 20 anni il rendimento delle loro azioni è salito di oltre il 3000 per cento, e oggi circa il 60 per cento di queste società è posseduto da investitori esteri. Tuttavia, mentre i profitti vengono conseguiti in tutto il mondo e una quota rilevante va a soggetti non americani, gli utili reinvestiti, e i frutti del progresso tecnico così finanziato, sono soprattutto concentrati negli Stati Uniti. Il risultato è che aumenta la polarizzazione del progresso tecnologico, concentrato negli Stati Uniti, oltre che in Cina, dove però operano altri meccanismi.



La carenza di investimenti tecnologici in Europa è aggravata dallo sfruttamento da parte delle big tech del vantaggio iniziale e del potere monopolistico che consente loro di drenare profitti globali, reinvestirli quasi esclusivamente negli Stati Uniti, e scoraggiare la nascita di concorrenti europei, rafforzando così una polarizzazione tecnologica che l’Europa fatica a contrastare senza un’azione coordinata su fiscalità, concorrenza e politica industriale.



Questi dati fanno riflettere sulla effettiva dispersione degli interessi nell’attuale equilibrio fiscale e commerciale e sul fatto che non siamo tanto di fronte ad una contrapposizione tra interessi americani ed europei, ma del fatto che vengono al pettine problemi che mettono in discussione la governance economica globale. Perché quel che emerge é la polarizzazione di interessi all’interno di ogni nazione oltre che tra nazioni. Se da una parte si concentrano gli utili che vanno a polarizzare il progresso tecnologico, dall’altra si polarizzano le disuguaglianze sociali dal momento che questi meccanismi privati di manipolazione commerciale e fiscale sostanzialmente danneggiano i bilanci pubblici di tutti i paesi implicati e, quindi, determinano l’impossibilità di governare le politiche di compensazione sociale necessari alla conservazione dei vantaggi del libero commercio.





Per tutti questi motivi, l’Europa non dovrebbe arretrare sul progetto di un’imposta comune sulle società, ma anzi rilanciarlo, non solo come strumento fiscale, ma come base per costruire relazioni economiche transatlantiche più equilibrate. È una scelta solida dal punto di vista economico e, al tempo stesso, un’affermazione politica dell’indipendenza europea. Una tassa europea sulle società non è solo buona economia: è anche una mossa diplomatica lungimirante.