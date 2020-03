Intesa-Ubi, il problema dei “pattisti” non è il virus ma Bpm che si defila

Milano. Certe parole non vengono pronunciate a caso. Se l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, nel giorno in cui ha presentato il nuovo piano industriale, dice che spera di partecipare “a un consolidamento che venga da molte banche di media dimensione che si uniscono piuttosto che da un’operazione ostile”, significa che sta escludendo ogni possibilità di allearsi con il fronte dei soci storici di Ubi Banca, bergamaschi o bresciani che siano, per contrastare l’offerta pubblica di scambio di Intesa...

