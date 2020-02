Il groviglio che blocca l’Italia

Il presidente della Corte dei conti Angelo Buscema ha nuovamente invitato la politica a rimuovere gli ostacoli burocratici agli investimenti, che assieme ad altri fattori condannano l’Italia alla crescita zero. Di “lentezze esasperanti delle procedure” ha parlato anche il procuratore generale Alberto Avoli, allargando il discorso dalla ricostruzione post terremoto a “un sistema amministrativo che non si limita a bloccare le risorse pubbliche ma sembra far di tutto per frenare anche l’iniziativa dei privati”. Non è la prima volta che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.