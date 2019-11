Nell'anno di Greta Thunberg anche le battaglie contro il consumismo sono tornate di moda. Il caso ha voluto che il quarto Global Strike For Future organizzato per il 29 novembre, alla vigilia della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Madrid, capiti lo stesso giorno del Black Friday. E così in diverse città italiane il Friday for Future si trasformerà in Block Friday, un invito a boicottare il fine settimana di sconti sugli acquisti online per limitare i consumi...

