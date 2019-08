Roma. “Taglio dei parlamentari e migranti sono temi da affrontare ma non rientrano in un quadro di politica economica, in una priorità per il paese” dice al Foglio il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Eppure i cinque punti “irrinunciabili” del segretario Pd Nicola Zingaretti, e i dieci imprescindibili di Luigi Di Maio, sono in apparenza al centro delle trattative. Charles De Gaulle l’avrebbe definito “vaste programme”. Ma non vi si scorge nulla di mediamente decisivo per far ripartire la produzione,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.