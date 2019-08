Credete ai decreti che volano?

I decreti legge durante le crisi di governo hanno, a quanto pare, proprietà fisiche non previste dalla Costituzione. Accelerano, frenano, rimbalzano o, anzi, più probabilmente scompaiono. Indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera nel fine settimana davano come possibile per ieri la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto sulle “crisi di impresa”, sarà forse rimandata al 21 dopo la fiducia sul governo Conte. E’ un peccato che i rumor non trovino riscontro nella realtà e che i decreti non somiglino a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.