Il burn out di tutti noi

Roma. “Questi sono malati di mente e nessuno ne parla, dovremmo ricominciare a costruire istituti psichiatrici”, ha detto Donald Trump dopo la sparatoria del 15 agosto scorso, in Alabama (due morti, tre feriti). Negli Stati Uniti si spara, lo sappiamo, e sappiamo anche che di malattia mentale si può morire, uccidendosi, uccidendo gli altri, facendo entrambe le cose, o soltanto soffrire mostruosamente, in solitudine, capendo il perché oppure no. Succede negli Stati Uniti, e dappertutto. Riaprire i manicomi non risolverebbe...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.