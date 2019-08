La scelta di Ivanka

Ha scritto Giorgio Manganelli che chi va in vacanza è infelice e Donald Trump, che d’essere infelice non ha intenzione, ci è andato controvoglia, quasi per finta. Al primo giorno di pausa, lo scorso 9 agosto, ha scritto su Twitter: “Non sono mai in ferie!”. Sua figlia Ivanka, au contraire, ha preso marito, figli e bagagli ed è partita per la montagna, le terre selvagge – “where the wild things are”. S’è fotografata molto, tra gli alberi, i fiori, i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.