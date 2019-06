Il governo scopre che per evitare la procedura deve rinnegare un anno di governo

Roma. Il ministro dell’Economia è fiducioso. “Noi pensiamo che l’Italia rispetti in modo sostanziale le regole di bilancio europee e sono ottimista per questa ragione riguardo alla procedura europea”, ha dichiarato parlando a Villa Mondragone, l’annuale seminario di economia internazionale organizzato dall’università di Tor Vergata, il suo ateneo. “Non vedo ostacoli per un accordo con l’Europa – ha aggiunto Giovanni Tria – per un’economia a crescita zero l’obiettivo di un deficit pubblico del 2,1 per cento per l’anno corrente rappresenta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.