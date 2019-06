I danni del grillismo alle imprese

Il braccio di ferro tra M5s e Lega sulla revoca della concessione autostradale ad Atlantia, società italiana leader mondiale nella gestione delle infrastrutture di trasporto (opera in 16 paesi con 37 mila dipendenti e un fatturato di oltre 11 miliardi), dimostra quanto sia ideologico l’approccio del governo gialloverde al mondo delle imprese. Eppure, il rischio per lo stato è infilarsi in un contenzioso senza fine con il rischio di sborsare 20 miliardi a titolo di risarcimento, come alcuni analisti finanziari...

