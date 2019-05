Milano. Rimborsi a tutto campo ai risparmiatori “traditi” dalle banche e guanto di velluto nel recupero dei crediti deteriorati. E’ il doppio binario sul quale si muove il governo gialloverde, che sta facendo il diavolo a quattro per dare soldi anche a chi ha consapevolmente investito in bond subordinati di banche fallite e poi non sembra altrettanto solerte quando deve farsi restituire dai debitori delle stesse banche i prestiti non onorati. La prova di questa politica strabica arriva dal...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.