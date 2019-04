Una tassa per svuotare le culle

“Il vero spread è quello delle culle vuote” ripete Matteo Salvini. Difficile dargli torto. Ma ecco la ricetta: “Flat tax a misura di famiglia del 15 per cento per i redditi cumulati fino a 50 mila euro”. A parte l’insostenibilità della misura, tra i 12 (secondo la Lega) e i 60 (secondo il Tesoro) miliardi l’anno, come funzionerebbe? Sommando i redditi “di papà e mamma” e, se non superano i 50 mila euro lordi, prelevandone per l’Irpef appunto il 15...

