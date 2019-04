Il governo le tasse le ha aumentate

Arrivano le elezioni, e riecco la flat tax by Matteo Salvini. Stavolta in versione familiare sui redditi fino a 50 mila euro. Un anno fa il maxisgravio fiscale venne perfino preso sul serio: pagine, tabelle, raffronti, conguagli con il taglio grillino delle pensioni d’oro. Oggi il solo a crederci sembra Luigi Di Maio, e si può sospettare che la sua più o meno fasulla polemica-ossimoro sulla non progressività della tassa piatta, volentieri ricambiata dal capo leghista, sia un reciproco scambio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.