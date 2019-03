Roma. È ora di pranzo e Alfonso Bonafede è raggiante. Matteo Salvini ha appena ribadito l’urgenza della flat tax e il ministro della Giustizia, a chi gli chiede pareri sui destini del M5s all’interno del governo, risponde con un sorriso serafico: “Ci siamo e ci saremo”, dice, prima di avviarsi verso la barberia di Montecitorio per mettersi in tiro nel giorno che per lui è importante non per questioni fiscali, ma perché si presentano i progetti di legge a cinque...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.