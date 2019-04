Il ministero della Difesa sarà parte civile nel caso Cucchi

DALL'ITALIA

Il governo annunciai rimborsi per i risparmiatori. Gli indennizzi sono automatici per chi ha un reddito inferiore a 35 mila euro all’anno o possiede valori immobiliari sotto ai 100 mila euro, secondo la proposta illustrata oggi dal governo alle associazioni dei consumatori. Per gli altri è previsto il ricorso a un arbitrato. La norma arriverà domani al Consiglio dei ministri. “Tutto il governo spinge per la flat tax”, ha detto il premier, Giuseppe Conte.

Salvini contro i “dibattiti ideologici”. “Non ci interessa la divisione tra destra e sinistra”, ha detto il leader della Lega in risposta a Di Maio che lo aveva accusato di avere scelto “gli alleati sbagliati” in Europa. Oggi Salvini ha incontrato esponenti dei partiti sovranisti europei a Milano.

La Difesa sarà parte civile nel caso Cucchi. Lo ha annunciato Giuseppe Conte a Milano. Oggi il carabiniere Francesco Tedesco ha testimoniato che un suo collega “ha dato un calcio in faccia a Cucchi”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,06 per cento. Differenziale Btp-Bund a 263 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Per Gli Stati Uniti le guardie rivoluzionarie sono terroristi. Il segretario di stato americano Mike Pompeo ha annunciato su Twitter la designazione ufficiale. L’Iran ha risposto dicendo che si tratta di una decisione illegale e il comandante del Corpo delle guardie ha detto: “Le forze americane in Asia occidentale perderanno pace e tranquillità”.

Si è dimessa Kirstjen Nielsen, segretario per la Sicurezza nazionale dell’Amministrazione Trump. Kevin McAleenan, commissario per la Sicurezza delle dogane e dei confini, la sostituisce ad interim. Donald Trump ha rimosso Randolph Alles, direttore del Secret service, l’agenzia federale che protegge il presidente.

Theresa May domani a Berlino e a Parigi per parlare con Angela Merkel ed Emmanuel Macron prima del vertice Ue sulla Brexit.

Putin ed Erdogan si sono incontrati a Mosca. Il presidente russo e il suo omologo turco hanno parlato di Siria e della fornitura di sistemi missilistici S-400 alla Turchia.