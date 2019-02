Il pressing americano in Tim esalta l’ambiguità italiana su Huawei

Roma. Gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione sull’Italia in merito al divieto d’uso di apparecchiature delle compagnie telefoniche cinesi Huawei e Zte nelle infrastrutture di rete esistenti e in quelle di quinta generazione mettendo in imbarazzo il governo che non ha una posizione netta in merito agli investimenti cinesi, diviso tra la Lega trumpiana e il M5s filo-cinese, a un mese dalla visita del presidente Xi Jinping a Roma in marzo. Ieri l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.