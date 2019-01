“Nazionalizzazione” è diventata per il governo gialloverde una formula magica, una parola che esaurisce il suo significato in se stessa, un abracadabra che non vuol dire nulla. “Sono d’accordo con la nazionalizzazione, in passato si sono messi soldi nelle banche per aiutare qualche privato, che a basso costo si è portato via i sacrifici di decenni di risparmi”, ha ripetuto ieri il vicepremier Matteo Salvini a Radio 24 dopo che la truppa leghista e il suo omologo Luigi Di Maio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.