Carige e lo sportello delle ipocrisie

Se il vicepremier Luigi Di Maio avesse un briciolo di onestà (intellettuale, s’intende) la pianterebbe di ripetere, a proposito di Carige, che “noi nelle banche non abbiamo messo un euro” – un salvataggio di cittadinanza, allora? – come ha fatto puntualmente ieri. Né solleciterebbe una nuova commissione d’inchiesta sul credito da affidare a professionisti del populismo come Gianluigi Paragone, l’ex conduttore della “Gabbia” e autore di “GangBank”, o Elio Lannutti, già presidente di Adusbef, entrambi senatori del Movimento 5 stelle....

