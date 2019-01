Benvenuti nel paese di Balconaro e Cialtronaro

Un’opposizione con la testa sulle spalle, piuttosto che trasformare il caso Carige nella dimostrazione plastica delle contraddizioni del governo rispetto al rapporto tra la politica e le banche (avete-fatto-come-noi non è esattamente un messaggio fulminante per creare un’alternativa), avrebbe dovuto cogliere l’occasione dell’approvazione del decreto legge sulle “disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio” per spiegare agli elettori che il vero tema del caso Carige non è l’incoerenza del populismo ma l’ingresso del nostro paese e del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.