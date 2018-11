Protezionisti con chi ci pare

Protezionisti sì, ma a fasi alterne. E senza una linea coerente. O forse la coerenza c’è, soprattutto per quanto riguarda gli interessi particolari. Martedì scorso le istituzioni dell’Unione europea hanno raggiunto un’intesa politica per il monitoraggio degli investimenti da parte di paesi terzi in settori strategici dei 28 stati membri. Se ne parla da parecchio, e l’accordo dovrà essere votato nel maggio prossimo per entrare in vigore. Si tratta di un meccanismo di screening che obbliga i paesi Ue a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.