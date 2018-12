C’è Spada e Spada

Questa settimana il signor Luca Spada è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Spada non ha niente a che fare con la famiglia di Ostia nota per fatti delinquenziali di cui porta il cognome per caso di omonimia. Eppure il trattamento riservatogli è quello di un delinquente, in quanto è sottoposto, da martedì pomeriggio, alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Luca Spada è fondatore e amministratore delegato di Eolo, un internet provider nato nel 1999 e cresciuto fino a costruire...

