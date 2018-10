Carige fa le mosse giuste per evitare il bail-in?

di Luigi Tramontana, Banca Akros

Anche se la cessione dei crediti deteriorati e le altre iniziative di de-risking venissero effettuate entro la fine dell’anno, non sarebbero sufficienti a raggiungere l’obiettivo di un rafforzamento del capitale di vigilanza. Il total capital ratio di Carige resterebbe al di sotto dei requisiti richiesti dalla Banca centrale europea. La banca dovrebbe, perciò, riuscire a emettere un prestito subordinato per aumentare il capitale sotto altre forme, tuttavia questo oggi appare piuttosto difficile in un mercato in cui le condizioni per le banche italiane sono cambiate. Tanto per fare un esempio, una recente emissione di Monte dei Paschi rende oggi circa il 14 per cento e può contare su un rating superiore a quello di Carige. Dunque, per la banca ligure un’emissione obbligazionaria con un costo a due cifre potrebbe risultare troppo onerosa da sostenere a meno che non ci sia l’impegno dei principali soci a sottoscrivere il prestito.

(Ndr: è un sì con riserva)