Perché il boomerang delle promesse colpirà presto i gialloverdi

E’ abbastanza stupefacente che vi siano esponenti del governo che si spingano ad accusare il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, di usare parole troppo sopra le righe nel definire la delicata situazione dei nostri conti pubblici e il loro livello di criticità. Stupefacente perché senza il Quantitative Easing oggi l’Italia avrebbe quasi 300 miliardi di titoli di debito pubblico in più non “sterilizzati” dagli acquisti effettuati in questi ultimi tre anni dall’Eurosistema. Senza Qe l’Italia avrebbe dovuto farsi...

