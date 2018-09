Così Draghi risponde al documento di Savona

Roma. Non è vero che il governo ha parlato tanto e non ha fatto nulla. Perché senza atti ufficiali, solo con annunci e dichiarazioni avventate, ha già danneggiato l’economia italiana: “Purtroppo abbiamo visto che le parole hanno fatto danni”, ha detto il presidente della Bce Mario Draghi. Dopo aver sottolineato che la crisi di credibilità “rimane un episodio prettamente italiano” perché “non ha contagiato altri paesi dell’Eurozona”, il presidente dell’Eurotower ha precisato anche che non ci sarà alcuna estensione del...

