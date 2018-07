Il cambiamento (in peggio)

C’è già un costo – nello spread, nell’aumento di 55 miliardi di capitali finanziari in uscita dall’Italia, nel raddoppio degli interessi sui titoli di stato – che tutti stiamo pagando al governo pentaleghista. Ma c’è anche un altro costo che si paga al ministro del Lavoro Luigi Di Maio, come minori posti di lavoro, e al ministro dello Sviluppo economico, sempre Luigi Di Maio, come minore sviluppo economico. Il “capo politico” e vicepremier dei Cinque Stelle di leggi ne ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.