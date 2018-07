Il Bot alla Patria

Lady Spread è tornata a ballare a quota 250 punti, e come si sa c’è l’intervento calmieratore della Bce. Cause: instabilità politica della Germania e guerra dei dazi. Tra i paesi periferici della moneta unica l’Italia continua a soffrire questi fattori molto più di Portogallo e Spagna il cui debito costa meno ai contribuenti mentre abbassandosi i rendimenti dei titoli sale il valore nominale in tasca a chi li possiede. Come sempre lo spread si è riflesso sull’andamento in Borsa...

