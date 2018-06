Phelps ci spiega cosa può fare Tria contro la fuffa anti europeista

Roma. “Il grande problema dell’Europa è come rilanciare l’innovazione, come entrare nella competizione tra Stati Uniti e Cina. L’Europa deve guardare fuori dai propri egoismi nazionali e lanciare grandi progetti di innovazione e liberalizzazione dei mercati”. Nell’intervento del ministro dell’Economia Giovanni Tria, visibilmente emozionato per il ritorno nell’ateneo dove ha insegnato per tanti anni, si percepisce l’impronta intellettuale della persona alla sua destra, il premio Nobel per l’Economia Edmund Phelps, invitato per celebrare il trentennale della Facoltà di Economia dell’Università...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.